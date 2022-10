Maioria diz não votar em Magildo para Presidência da Câmara

A qualquer momento pode acontecer as eleições para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomard, segundo a norma Regimental, posto que faltam dois meses para o encerramento do biênio legislativo.



Nos bastidores o Presidente da Câmara, candidato à reeleição Magildo Lima se movimenta oferecendo cargos na Câmara, aumentando o limite de gasto de pessoal.



Ao que parece a tática de Magildo não tá dando certo, pois há um grupo fechado que diz que não votará no vereador, que já devolveu recursos da Câmara à Prefeitura e se prepara para nova devolução. Com as devoluções ele entende que faz uma boa gestão.



Nas eleições deste ano, o vereador teria apoiado a reeleição de um deputado estadual com a suposta promessa que ganharia o apoio para a Mesa. Ocorre que a base de Magildo furou e acompanhou o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul Clodoaldo, que foi eleito deputado estadual.