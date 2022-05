Mailza viabiliza novos recursos para o estado, alcançando diversas áreas da gestão

A senadora Mailza (Progressistas-AC) já viabilizou o envio de mais de 270 milhões em emendas para o Acre e nesta semana a parlamentar conseguiu junto ao Governo Federal mais R$ 50 milhões em recursos para o estado.

Com um mandato municipalista, em três anos e meio de mandato, Mailza já garantiu R$ 330 milhões e contemplou as 22 cidades do estado.

A senadora agradeceu o Governo Federal por todos os recursos enviado ao Acre. “Tenho muita satisfação em ter uma ótima sintonia com o Governo Federal e nossa parceria tem ajudado viabilizar recursos para atender a população do nosso Acre. Fico feliz ao ver que o nosso trabalho no Senado está chegando até a população. Meu trabalho em parceria com o governador Gladson Cameli e os prefeitos tem um propósito: melhorar a vida de muitas pessoas”, comemora a parlamentar.

Desse valor, mais de R$ 25 milhões são para a Saúde, R$ 13 milhões para assistência social e direitos humanos, R$ 10 milhões para infraestrutura urbana e R$ 2 milhões para agricultura e produção rural. Mailza agora busca junto aos ministérios a rápida liberação dos recursos, além de agilizar projetos do Acre que estão em andamento.

ASCOM/MAILZA