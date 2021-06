Mailza Gomes visita Exército no Vale do Juruá

A senadora Mailza Gomes visitou o 61º Comando de Fronteira do Juruá – 61º Bis e fui recebida pelo Tenente Coronel Carlos Eduardo. Nossa visita teve como objetivo estreitar as relações institucionais, conhecer as instalações e o trabalho feito pelo C Fron JURUÁ / 61° BIS.

Na oportunidade, o Comandante do Batalhão me apresentou a história da OM e relatou as diversas missões que o 61° BIS tem realizado nas operações de combate ao COVID-19 com apoio logístico do Exercito Brasileiro na vacinação, Verde Brasil 2 e ações sociais como Coral do Conservatório Musical do Vale do Juruá, parte do Projeto Musicalizando Pessoas com Amor, idealizado pelo 61º Batalhão em conjunto com o Ministério Público do Acre.

Estavam presentes a ex-primeira dama do Acre, dona Beatriz Cameli, a primeira-dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima, os secretários municipais de Administração, Silene Siqueira e de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Elenildo Nascimento.