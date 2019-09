Mailza Gomes visita Cruzeiro do Sul e participa da Expojuruá

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) cumpriu uma extensa agenda em Cruzeiro do Sul. Na sexta-feira (30), participou da Formatura e Promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar e Bombeiros em frente a Catedral de Nossa Senhora da Glória junto com o governador Gladson Cameli, a primeira-dama Ana Paula Cameli, o vice-governador Major Rocha, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, autoridades, familiares e parlamentares acreanos.

Após a cerimônia, a parlamentar seguiu para as comemorações do aniversário de 37 anos da Vila Santa Luzia, comunidade que fica a 42 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Ao lado do vice-prefeito de Cruzeiro, Zequinha Lima, do sub-prefeito da vila, Gerlian Santos, da sub-prefeita da vila Alagoinha, Fabiana, da vereadora Mariazinha e do vereador Elenildo, Mailza assistiu o desfile das escolas e apresentação de estudantes. “Fiquei muito feliz e honrada em participar e celebrar essa linda festa ao lado do povo”, destacou a parlamentar.

No sábado pela manhã Mailza esteve no Mercado Municipal do Peixe junto com o vereador Elenildo Nascimento. Em seguida, visitou a casa da ex-deputada Maria das Vitorias, que atualmente é primeira suplente do senador Sérgio Petecão. Em seguida, participou do lançamento da Operação Verão da Prefeitura de Cruzeiro do Sul ao lado do prefeito Ilderlei Cordeiro, do vice Zequinha Lima, do deputado federal Alan Rick e da comunidade em geral. No evento foi anunciado investimentos de mais de 15 milhões pela prefeitura na pavimentação de ruas e infraestrutura urbana.

A senadora também esteve na maternidade Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, logo em seguida se reuniu com representantes do Sindicato dos Moto Táxi de Cruzeiro do Sul.

Pela tarde, participou do 1º Chá da Tarde com Mulheres do Juruá pelo Social junto com Beatriz Cameli, esposa do ex-governador Orleir Cameli, a esposa do vice-governador, Selma Rocha, a secretária estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, Claire Cameli, secretárias municipais e mulheres de Cruzeiro que desenvolvem projetos sociais com o objetivo de integrar, fortalecer vínculos “A ideia é uma maior interação entre as mulheres que atuam de forma direta ou indiretamente na política e desenvolvem ações sociais. Em nosso encontro, trocamos ideias, experiências e iniciativas desenvolvidas no Juruá. Fiquei muito feliz com a realização deste chá, conhecer projetos e firmar parcerias para trabalharmos juntas em diversos projetos. Obrigada a todas pela presença ”, disse Mailza.