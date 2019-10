Mailza Gomes realizou conscientização sobre o câncer de mama no Quinari

A Senadora Mailza Gomes realizou na última sexta-feira (11) uma palestra na Praça Central do Quinari, no intuito de conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama e outras doenças.

“Uma noite na qual momentos de alegria se misturaram com momentos de muita emoção. Assim foi nosso ato para celebrar o Outubro Rosa na minha amada cidade, Senador Guiomard. Em nome dos guiomarenses, agradeço a dedicação, empenho e participação de cada um que deixou nosso evento ainda mais bonito! Muito obrigada aos parceiros”, escreveu a senadora Mailza em suas redes.

A mobilização segue o calendário do Outubro Rosa, mês voltado a conscientização e importância do exame de mama, no intuito de prevenir e buscar cura ao câncer de mama, que atinge a população feminina.