Mailza Gomes presta contas do primeiro semestre do mandato de senadora

A Senadora Mailza Gomes visitou o Mercado Municipal de Senador Guiomard na manhã deste sábado (29), fazendo uso de um informativo para prestar contas da sua atuação nos últimos 6 (seis) meses no Senado Federal, a casa dos estados.

Mailza Gomes que já se destaca no contexto político do estado do Acre pela sua atuação em defesa das cidades, cumprimentou os feirantes e salientou da sua intenção de ajudar o Quinari, como por exemplo, apoio ao atual Prefeito Gilson da Funerária em salvar emendas que estavam se perdendo nos Ministérios.

A parlamentar federal tem andado as cidades do estado e verificado as necessidades de cada uma para apresentar suas emendas, que serão disponibilizadas somente a partir do próximo exercício financeiro.

Mandato de propostas

A Senadora Mailza Gomes no Senado Federal tem relatado inúmeras matérias de interesse social. Ela ainda é autora do projeto que visa evitar fraudes no fundo partidário, nas vagas destinadas as mulheres.