Mailza Gomes participou do lançamento do projeto piloto de implantação de hortas em Rio Branco

A Senadora Mailza Gomes participou hoje pela manhã, do lançamento do projeto piloto de implantação de hortas e fazendinhas em escolas municipais de Rio Branco. Iniciativa interessante e necessária do prefeito Bocalom, equipe das secretarias municipal de Educação (Seme) e de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra).

Na fase inicial, 10 escolas recebem a iniciativa, mas o objetivo é expandir para mais de 90 unidades de ensino da capital acreana. O projeto inclui construção de canteiros, fazendinhas com produção alimentar e irrigação, estufa e mini granja para criação de frangos.

A escola Chrizarubina Leitão, de ensino infantil, foi a escolhida para a inserção do projeto inicial. A criação e manutenção da horta conta com a participação dos alunos, professores e funcionários que além de promover uma alimentação mais saudável também desperta o interesse dos pais para o desenvolvimento da horta em casa ou até criar um pequeno negócio. Na ocasião Mailza anunciou seu apoio “Contem com meu apoio no envio de recursos para expansão do projeto”.

Assessoria, Adaptado