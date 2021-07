Mailza Gomes participa de Feira do Espaço Cultural e Econômico do Empreendedor em Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo promoveu nesta sexta feira, 30, a abertura da 3ª edição da “Feira do Espaço Cultural e Econômico do Empreendedor” tendo a Senadora Mailza Gomes participado do ato.

Na ocasião Mailza Gomes disse “eventos como este são importantes para auxiliar micro e pequenos negócios. Fortalecer o empreendedorismo é fundamental para promover crescimento e desenvolvimento econômico. Parabéns ao prefeito Zequinha Lima, toda sua equipe e os parceiros pela iniciativa”.

A feira, que acontece uma vez por mês, reúne, num só espaço, vendas de artesanatos, comidas regionais, apresentações de artistas locais e informações para quem quer abrir ou melhorar a gestão da empresa, além de gerar oportunidades de negócios.

No evento, foram celebrados ainda termos de parcerias e entrega de equipamentos para o artesanato da Casa Luiz de Mello, por meio do “Projeto Reciclar Para Viver”, financiado pela Fundação Banco do Brasil.

Com a Rede Social da Senadora.