Mailza Gomes cobra melhorias da energia fornecida ao Hospital de Brasiléia

A senadora Mailza Gomes (Progressistas/AC) cumpriu agenda na última semana na Eletroacre/Energisa, fazendo cobrança no que se refere ao fornecimento de energia elétrica ao Hospital Regional do Alto Acre.

Acompanhada de Joaquim Lira, representante do Hospital, Mailza enfatizou a importância das melhorias para atender todo o centro médico, posto que de acordo com os testemunhos dos populares, vez por outra, a unidade enfrenta picos de energia.

Logo após a agenda no Alto Acre, a senadora esteve na Energisa em Rio Branco e recebeu a informação que o município de Brasiléia terá um aumento de 60% no fornecimento para melhor atender a população e o hospital. Joaquim Lira, representante do hospital também participou da reunião.

“Dois dias depois, em Rio Branco, me reuni com o diretor técnico e comercial da Energisa, Ricardo Xavier e fiz o pedido. Ele prontamente me atendeu e disse que nesta semana será feita uma expansão do sistema elétrico. A notícia vem ao encontro com os anseios da população de Brasileia e região que dependem do hospital em funcionamento integral com capacidade de atender todos os municípios da região do Alto Acre, incluindo pacientes dos países vizinhos Peru e Bolívia” comemorou o anúncio a senadora Mailza Gomes.