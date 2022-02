Mailza dialoga com Prefeita do Quinari sobre convênios e recursos

A senadora Mailza Gomes (PP) recebeu a Prefeita Rosana Gomes nesta terça-feira (15) para uma agenda voltada a debates sobre alocação de recursos ou convênios que já foram formalizados pela união com o Quinari.

Na conversa a Prefeita enfatizou os desafios da gestão pública municipal, principalmente em relação aos entraves fiscais que todas as cidades enfrentam. Rosana no entanto, ressalta o empenho da equipe em viabilizar os serviços e salvar os recursos que já estão conveniados com a Prefeitura Municipal.

A Senadora Mailza Gomes por sua vez, ressaltou seu compromisso com a terra do amendoim, como por exemplo a efetivação de projetos através de recursos já alocados ao Governo do Acre, que estão ou serão executados durante este ano. Nas redes sociais a senadora declarou:

“Recebi hoje, aqui no Senado Federal, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, e o secretário de Planejamento, Binha Cavalcante, para ouvir as reivindicações para melhorias na nossa querida Quinari”.