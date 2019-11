Maia vira réu em processo penal que envolve Jornalista Rondon da TV Quinari

O Prefeito André Maia virou réu em uma ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Acre, em virtude da acusação da nomeação do jornalista Gerson Rondon da TV Quinari e seus assessores, sem a prestação de serviços ao município.

Os Procuradores do MPE/AC denunciam André Maia pelo crime de corrupção ativa, alegando que o delito foi praticado por mais de 24 vezes. Por sua vez, a defesa de Maia sustenta a legalidade do ato do Prefeito.

Ao receber o processo, o Tribunal Pleno do TJAC, na pessoa do relator Desembargador Júnior Alberto Ribeiro, se manifestou pelo recebimento da ação penal movida pelo Ministério Público, no entanto, indeferiu o pedido de prisão do Prefeito e seu afastamento do cargo de gestor municipal.

Agora o processo ainda se encontra em segredo de justiça. O relator deverá adotar nos próximos dias a fase de instrução, com a finalidade de sentenciar os acusados.