Luz Para Todos: Gladson participa de inauguração em ramais do Bujari e garante conclusão do programa

Convidado pela Associação dos Produtores e Produtoras Rurais do Projeto de Assentamento Walter Acer, o senador Gladson Cameli (Progressistas) prestigiou na tarde desta quinta-feira (28) a entrega da eletrificação de ramais do Programa Luz Para Todos na região do município de Bujari.

Participaram do ato o gerente de Planejamento da Eletrobrás, Otávio Ribeiro; o gerente de Projetos da Eletrobrás, Jorge Luís; a representante da Funasa, Shirlene Azevedo; o presidente do Comitê do Programa Luz Para Todos, Jader Maciel; o representante da prefeitura do Bujari, Roberto Calid, a presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Rosana Nascimento, o deputado estadual Nicolau Júnior e o superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luziel Carvalho.

O evento ocorreu no quilômetro 03 do Ramal da Piçarreira. De acordo com a Eletrobrás a eletrificação está concluída nos ramais Jatobá, Zeza, Zezão, Dulce, Boa Esperança, Jesus, Curral, Monte Alegre, Santa Luzia e dois galhos do Derivação. Já estão posteados os ramais Aquirez Peré, Cajazeira, Ipê e a metade do Samaúma. Estão no planejamento para eletrificação até agosto os ramais Itaítuba, que cobre a rota escolar, Angito, dois galhos do ramal Concórdia e um galho do ramal do Mutum, entre outros.

Os representantes da Eletrobrás informaram aos moradores presentes no evento que o cronograma de obras do Luz Para Todos cobre todos os ramais do PA Walter Acer e pretende atingir essa meta até o final de agosto deste ano. Eles garantiram que a empresa responsável só sairá do local após todos os ramais serem atendidos.

A presidente da associação, Mirtes Souza, agradeceu a presença do senador e seu empenho para beneficiar os moradores da zona rural. Ela também cobrou do parlamentar que reforce em Brasília, junto ao Ministério de Minas e Energia a liberação de mais recursos para atender a todos os ramais do PA Walter Acer. “Essa população trabalha duro e vive no esquecimento das autoridades. Precisamos de um olhar atento para as famílias que aqui residem”, disse Mirtes.

Gladson Cameli destacou o investimentos no valor de R$ 77 milhões no setor energético do estado do Acre através de seu esforço junto ao Ministério das Minas e Energia para continuidade do programa Luz Para Todos, sendo que desse total R$ 12 milhões estão sendo investidos no fortalecimento e ampliação de redes.

“Agradeço ao Governo Federal, através do Ministério de Minas e Energia, e a Eletrobrás, que através do Diretor-Presidente, Ricardo Xavier, tem atendido nossos pedidos para agilidade nas obras do programa Luz Para Todos para que haja inclusão social de todas as famílias rurais. Precisamos cuidar das famílias de baixa renda que vivem nos lugares mais isolados desse estado”, disse ele.

Cameli lembrou que o Programa Luz Para Todos é uma reformulação do Programa Luz no Campo, fruto do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senador foi vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados Federais e por várias vezes esteve no Ministério de Minas e Energia solicitando a universalização do programa para o Acre até 2018.

Assessoria