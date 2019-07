Luto e comoção toma conta do Quinari após três mortes de munícipes

O final de semana foi de luto em Senador Guiomard em virtude da morte das filhas da professora Luizete e do jovem Saymo Freire, após acidente automobilístico no Pacífico.

Segundo consta, as vítimas estavam percorrendo a estrada do Pacífico quando o condutor perdeu a direção do carro. As duas crianças não resistiram e logo vieram a óbito. O jovem Saymo ainda foi levado ao Pronto Socorro, não resistindo aos ferimentos.

Fato é que em virtude de ser a Professora Luizete uma funcionária pública da educação e Saymo de uma família tradicional, o clima tem sido de comoção geral.

O Prefeito Gilson, Secretário de Educação, Carlos Afonso, a Dirigente do Sinteac Lúcia Ribeiro e a Senadora Mailza Gomes manifestaram pesar nas redes sociais.