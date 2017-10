Loja de Eletrodomésticos oferece cinema para gratuito no Quinari

Com o intuito de aproximar você das telonas com os maiores sucessos do cinema, o Ministério da Cultura e Gazin apresentam: Cine Gazin! O Caminhão da Gazin se transforma numa verdadeira sala de alta projeção exibe de graça os sucessos da telona com direito a pipoca e refrigerante!

Tudo vai acontecer na Praça Central Fontenelle De Castro – Av. Castelo Branco, 1182-1276. Com sessões de Quinta e Sexta-feira às 8h00, 10h00, 13h30, 17h30 e 18h30. Lembrando que apenas as sessões das 18h30 são abertas a comunidade, uma vez que as demais sessões priorizam o atendimento de estudantes de escolas públicas!