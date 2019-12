Lobby de Drogarias visa prejudicar somente o povo guiomarense

Chega a ser ridículo e promíscuo o lobby que alguns proprietários de Drogarias, fizeram junto ao Prefeito André Maia, para vetar o Projeto de autoria do vereador Fabricio Lima, que determina a abertura de pelo menos uma farmácia em forma de plantão ininterrupto.

Em terra saqueada pelo interesse próprio, onde a maioria de seus agentes públicos, comerciantes, servidores públicos e outros só pensam em se dá bem, o interesse público neste projeto ficou aquém dos princípios norteadores da administração pública, caso o veto do Prefeito se confirme.

Se não bastasse a primeira reunião para consolidar o lobby, foi preciso realizar “audiência pública” tudo no afã de tentar legitimar uma decisão promíscua e eivada de interesses pessoais, visando agradar uma minoria.

Ocorre que a população do Quinari se encontra irritada com as Drogarias. Não somente com drogarias, como também com o Setor de Vigilância que se quer dá publicidade a escala, sendo que alguns telefones ali divulgados, findam não funcionando.

Cabe investigação

O Ministério Público do Acre poderá investigar a situação e ao mesmo tempo cobrar das Drogarias que atenda com qualidade a população guiomarense. Outro ponto a ser verificado, será a espécie de lobby e possíveis tratativas indecentes entre o Prefeito e proprietários de drogarias.