A Liga Desportiva Guiomarense realizará com inúmeros apoios a Copa de Futsal em homenagem ao Professor Doby. O evento começa no dia 12 de agosto a partir das 19 no Ginásio de Esportes José Edson Honorato. Haverá ainda escolha da musa da Copa. O evento receberá o apoio de empresários, do prefeito André Maia e outras lideranças.