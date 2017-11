SEU CÉREBRO É MELHOR DO QUE VOCÊ PENSA!

O LIFE TECC foi desenvolvido com conceitos, técnicas e ferramentas considerando o que há de mais contemporâneo para trabalhar todo o potencial do seu cérebro, da sua mente. O seu maior potencial só depende de você!

As dinâmicas impostas pela tecnologia e a mudança na percepção do tempo dificultaram muito o desfrutar do sucesso efetivo … CONTÍNUO. A velha técnica de decorar somente o necessário já não é suficiente; e sem o entendimento de funções básicas do seu cérebro, da sua mente, da autoaprendizagem … você ficará eternamente no roll dos comuns. A boa noticia é o LIFE TECC traz soluções simples, mas é como andar de bicicleta, tem que aprender e treinar e sem dúvidas sua mente irá muito além, muito além do alcance das pessoas comuns.

Pesquisas psicológicas atuais mostram que o funcionamento da mente pode ser melhorado significadamente utilizando práticas e ferramentas como instrumentos apropriados. É possível verificar isso cientificamente em diversas áreas da vida e conhecimento.

Toda construção, conceitos, técnicas e ferramentas tem como base as neurociências, códigos de comportamento e inteligências, armadilhas da mente, neuromarketing, gatilhos/acionadores mentais e tecnologias (Inovação e prática digital) e irá TRANSFORMAR A SUA VIDA!

ISSO É O LIFE TECC!

Na prática, tratamos com excelência, dinâmicas pessoais e interpessoais, o pensamento e a visão sistêmica em um universo de possibilidades …

– Como lidar com essas possibilidades?

– Com o caos e a ordem psicodinâmica, os desafios quânticos do dia a dia?

Cada sessão desenvolve elementos poderosos para você criar energia mental concentrada e propulsora, para enriquecer sua vida profissional e pessoal, seus relacionamentos e seu autoconhecimento e muito mais.

Você vai aprender com conceitos técnicas e ferramentas a aguçar os seus sentidos, a sua percepção e liderança, liberando assim a sua inteligência única, sua inspiração para a mudança de mentalidade, de propósito e visão e finalmente, abrir as janelas mentais do seu cérebro que potencializam a sua inteligência e criatividade.

O LIFE TECC irá despertar o mestre que há em você, pois ao abrir essas janelas, o próximo passo será VOCÊ como elemento de transformação dos entes ao seu redor, clientes, ambiente profissional e até da condução para os seus resultados. Esse é o passo necessário decisivo para a expansão da sua mente e torná-lo realizador ao compreender o poder de um dos mais importantes dos elementos que deve funcionar em sintonia: a CHAVE.

Conhecimento, Habilidades, Atitudes, Valores e Entrega.

Por isso a hora é agora e com o LIFE TECC você irá:

• Desenvolver um melhor funcionamento do cérebro, da sua mente e consequentemente uma melhor capacidade de enfrentar a vida e suas responsabilidades para alcançar seus sonhos;

• Conhecer ferramentas com funções para desenvolverem novas formas de auto expressão e estratégias para pensar, criar e descobrir todo o potencial de seu cérebro;

• Mudar hábitos, crenças limitantes, ilusões da mente e preconceitos por ela herdados, para dedicar-se a percepção do universo em seu favor, seu sucesso, suas relações e revelações em nível profissional e pessoal tal qual eles são, e atuar sobre todo esse contexto de forma assertiva e positivamente;

• Aprender a trabalhar com excelência as tarefas que são dadas a mente, pois sabemos que hoje elas estão além das capacidades básicas, inerentes aos processos tradicionais de condução da aprendizagem e atuação profissional, por exemplo: ao conhecer como funcionam os acionadores mentais, podemos descobrir: como vender mais? a sua liderança? O seus liderados? Os seus clientes? Como trabalhar a sua autoridade?…. é comum, hoje, falar em crises de autoridade e pode-se dizer que a maior parte dessas crises tem relação com a mente e podemos mudar isso!

• Descobrir o jogo interno de tênis para trabalhar características mentais conscientes (SELF1), positivas e relevantes, para que nasçam com as suas próprias pretensões reivindicadas à mente inconsciente (SELF2), cadeias de pensamento e soluções internas transformadoras.

Essas são as ferramentas que apresentamos para despertar na mente o empoderamento, o alinhamento com o UNIVERSO e a energia ao seu redor para o equilíbrio BIO-PSICO-SOCIAL-ESPIRITUAL como recomenda a OMS em suas 8 dimensões (veremos isso no curso com um dos vários APPs);

Assim espero você no LIFE TECC, mais que um curso, uma experiência transformadora e MARAVILHOSA, Faça parte da sua vida!

Hamilton Silva- Fradinho – Gestor, Educador, Autor de Livros, Psicologia Multifocal, Ms, Teorias das inteligências, Ph.(D). (c) .

Uma das grandes qualidades ou habilidades do professor é trabalhar a práxis:

“Colocar a teoria para funcionar na prática”.

“SAIR DA ZONA DE CONFORTO”

ESFORÇO DISCIPLINA

• Mudança de Hábitos

As pessoas saem maravilhadas, instrumentalizadas e empoderadas, principalmente diante de infinitas possibilidades na articulação das inteligências, conhecimentos básicos das neurociências, do poder da “gestão da emoção do EU” e de outros códigos de comportamento e inteligência.

Esses conteúdos e ferramentas constroem um novo olhar para suas vidas, de seus pares ou ambiente profissionais.

“ Trabalhar os cotidianos cenários desfavoráveis e até mesmo hostis, sem inteligência interpessoal ou eco em níveis superiores é o grande desafio”

Valor promocional de R$: 983,85

Corporativo de 4 pessoas R$: 702,75 (Life Tecc)

Interessados falar com Larissa Lira pelo telefone 99988-8081.