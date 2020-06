Lavagem de carros em barreira não surte efeito no Quinari contra o Covid-19

Parecia piada, mas se tornou uma realidade a lavagem de carros nas duas entradas do Quinari como forma de combate a propagação do novo coronavírus. Duas tendas foram instaladas e em baixo além das mesas dos profissionais de saúde, caixas d´água para desinfecção de carros.



A reportagem do Portal Quinari conversou com inúmeros profissionais de saúde para saber a eficiência da medida da Prefeitura, na gestão do Prefeito André Maia. Ambos foram categóricos ao afirmarem que se trata de uma “presepada” e que a lavagem em nada contribui para erradicar o avanço do Covid-19.



A medida não foi eficiente para a propagação do Covid-19, segundo os dados da Secretaria de Estado de Saúde de 09/06/2020 são 160 casos confirmados. Por sua vez a Secretaria Municipal de Saúde informa que são 204 casos confirmados.



A Organização Mundial de Saúde – OMS não informa que o coronavírus se propaga através de automóveis. O Ministério da Saúde informa que a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de: • Toque do aperto de mão; • Gotículas de saliva; • Espirro; • Tosse; • Catarro; • Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador.



A gestão municipal teve dificuldade para instalação da barreira. Primeiro ela foi instalada em frente a Escola Militar. Em seguida ela foi transferida para próximo do Portal de Entrada da Cidade e por fim duas tendas gigantes com aluguéis exorbitantes foram instaladas nas “duas entradas” da cidade.