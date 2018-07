Kinari Esportes F.C vence por 7 a 4 em casa

Com o apoio da torcida, na noite de quinta-feira, 19, no ginásio Municipal de Senador Guiomard, Kinari Sports venceu a forte equipe SRT por 7 a 4. O KINARI SPORTS F C, único representante do interior na competição, empurrado pelo apoio em massa da torcida e com o privilégio de jogar em casa, apesar de começar perdendo, com muita paciência e habilidade, não se intimou e virou o placar.

Para o auxiliar técnico Renê Freitas, a vitória é reflexo da dedicação e intensidade dos treinamentos. “ Estamos muito focados nos treinos. Corrigimos as falhas do jogo anterior. E demos liberdade para as jogadas individuais. A equipe se prepara para ser umas das favoritas ao título estadual”

Destaque durante a partida para o jogador Maurício, que fez um belo gol atrás do meio de quadra, durante a cobrança de falta. O goleiro aranha, que mais uma vez se sobressai, fazendo difíceis defesas, salvando o time por inúmeras vezes.

O próximo compromisso do KINARI SPORTS F C será dia 24/07, na próxima terça-feira, as 19:30 h no ginásio municipal de Senador Guiomard contra a forte equipe da IBB, que vem empolgada de uma importante vitória sobre o PSC B.

A diretoria do clube convida a todos de Senador Guiomard para comparecerem ao jogo apoiar nossos jovens atletas. ” Esperamos o ginásio cheio para apoiar o time de nossa cidade. Agradecemos a presença de todos que apoiaram o time nessa importante vitória. Precisamos de um bom resultado terça-feira, para ficar entre os primeiros do campeonato e melhor que classificar, seria passar entre os dois primeiros, para jogarmos a semi-final no Quinari. Além de ser um grande benefício para a cidade o retorno de jogos oficias da federação Acreana de Futsal” .Conclui Celso Oliveira

Assessoria Kinari Sports F C