Juventude quer conserto do Ginásio de Esportes no Quinari

O esporte é uma dessas áreas desassistida pelo poder público estadual e municipal.

Falta gestão. A exemplo do ginásio de esportes José Edson Honorato construído e de responsabilidade do governo do Acre.

Exemplo, o Governo poderia estabelecer parcerias com particulares para gestão do Ginásio cobrando uma taxa singela da população para uso do espaço, no entanto, nunca o fez e a falta de orçamento impede o governo de realizar melhorias.

Texto vinculado na capital esconde a responsabilidade pela manutenção do espaço. Vídeo mostra as condições do espaço que deve ser recuperado e definida sua forma de gestão, ao contrário teremos novamente que repetir esse texto.