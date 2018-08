Justiça julga acusado de ter matado o empresário Sérgio Humberto

O Tribunal Júri da Comarca de Senador Guiomard julga hoje (17), o homem acusado de ter tirado a vida do empresário Sérgio Humberto, em frente à Igreja Batista do Bosque no ano passado.

O acusado por sua vez afirmou que ele seria o autor da morte da vítima, alegando que “matou para não morrer”.

Já por volta das 11h, o Ministério Público pegou a palavra para defender a condenação do autor dos disparos.

Após acusação será a vez da defesa sustentar a tese para reduzir as atenuantes da pena, tendo em vista que o acusado já confessou os fatos.

O ambiente do judiciário local ficou tomado por familiares, amigos, acadêmicos de direito e curiosos que foram assistir aos trabalhos do júri.

Relacionado: