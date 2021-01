Justiça Eleitoral recomenda desaprovação das contas eleitorais de Rosana e Ney nas eleições 2020

A Justiça Eleitoral recomendou em parecer publicado na edição eletrônica do Diário da Justiça Eleitoral desta quarta-feira (20) a desaprovação das contas de campanha de Rosana Gomes e Ney do Miltão.

O parecer elaborado pela Justiça Eleitoral faz um longo demonstrativo, sugere adequações e pede documentos para que possa ser feito a conciliação bancária. Trecho do relatório diz:

“A candidata registrou ter recebido R$ 44.500,00 do Diretório Municipal. Pelas cópias dos extratos bancários obtidos pelo SPCE da Justiça Eleitoral, constata-se que o do Diretório Municipal movimentou R$ 163.000,00, na conta no 211117 e R$ 38.000,00, na conta no 211125, perfazendo um total de R$ 201.000,00”.

O relatório ainda enfatiza que Rosana fez todos os seus gastos declarado pela Direção Estadual do Progressista ou Municipal, notadamente estes órgãos ainda não prestaram contas, o que impede a análise da Justiça Eleitoral. E prossegue o relatório:

“Registra-se que o presente relatório detectou irregularidades graves, relativas a inidoneidade, em tese, da ausência de documentação para justificar a despesa total com combustíveis e com militância de rua (ausência de contratos de prestação de serviços e impossibilidade de comprovar pagamento pelos registros no extrato bancário). Tais fatos poderão levar este analista a manifestar-se, no relatório conclusivo, pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e pela aplicação do § 1o, do art. 79, da Res. 23.607/19 com devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional”.

A candidata e sua equipe de campanha ganharam prazo para apresentar as informações necessárias, devendo ser feita uma nova análise pela Justiça Eleitoral.

Defesa diz que vai sanar todas as dúvidas

Em contato com a defesa da candidata Rosana Gomes, foi informado que todas as questões levantadas pela Justiça Eleitoral serão sanadas.