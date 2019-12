Juiz recebe ação de improbidade contra Prefeito André Maia e jornalistas

O Juiz Titular da Fazenda Pública da Comarca de Senador Guiomard Afonso Braña Muniz, recebeu ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Acre contra o Prefeito André Maia, o Jornalista Gerson Rondon da TV Quinari e outros auxiliares.

O recebimento da ação, na área civil poderá condenar os réus nos crimes previstos na Lei 8.429, que trata de improbidade administrativa, tendo como sanções a devolução dos recursos, a perda dos direitos políticos e o impedimento de contratar com a administração pública.

Com o recebimento da ação, Prefeito e seus aliados passam de acusados para réus, devendo ter o processo seu trâmite regular. No entendimento da Promotora, Maia nomeou os “jornalistas”, no intuito de lhes calar e fazer divulgar somente atos positivos de sua gestão.

André Maia, Gerson Rondon e outros são réus em processo criminal que tramita no Tribunal de Justiça do Acre. O relator do caso, desembargador Junior Alberto Ribeiro, já recebeu a matéria e encontra-se adotando as providências necessárias.