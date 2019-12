Juiz da Vara Criminal Romário Divino entrega benefícios para entidades do Quinari

Apoio é do Fundo das Penas Pecuniárias da Criminal da Comarca de Senador Guiomard.

O Juiz da Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard Romário Divino Faria entregou na manhã desta sexta-feira (13) aos benefícios do Fundo das Penas Pecuniárias a várias entidades.

A Vara Criminal abre um edital de seleção pública, as entidades apresentam suas propostas e a comissão promove a seleção das propostas de interesse social, como por exemplo igrejas, Centro de Referências, Polícia Militar e outros.

Este ano uma quantidade considerável de entidade do Quinari concorreu e foram selecionadas, tendo recebido o termo de doação das mãos do juiz que relatou sobre a importância desta ação do judiciário.