Jovens recebem certificados de cursos profissionalizantes em solenidade

Câmara é palco de formatura de jovens do Curso Derivados do Leite e Agente de Endemias através do Pronatec

O auditório da Câmara Municipal foi palco da formatura na noite da última segunda-feira (12) da formatura dos Cursos Técnicos Derivados do Leite e Agentes de Endemias ofertado no município através do Instituto de Educação Profissional Dom Moacyr – IDM.

A solenidade foi prestigiada por autoridades, dentre elas o vereador Gilson da Funerária que conduz o parlamento Municipal, elogiando a ação voltada a inclusão de profissionais no mercado.

“A política vive seus altos e baixo, muita gente repudia, agora eu digo que a política só é válida quando acontece esses momentos, pois eu me encho de esperança no futuro do Quinari, parabéns formandos, agentes envolvidos” disse o vereador Gilson da Funerária.

A Diretora Presidente do IDM no Acre parabenizou aos formandos e enquanto professora salientou o trabalho do Governo, através do IDM e seu representante local professor Michael Alves.

Da Cmsg