Jogos Escolares na sua fase urbana compôs a programação dos 43 anos do Quinari

A Prefeitura de Senador Guiomard através da Secretaria de Educação, Coordenação Municipal de Esportes e Governo do Acre realizaram em comemoração aos 43 anos do Quinari a etapa urbana dos Jogos Escolares 2019, no ginásio do SESC.

Uma multidão de atletas se formou no entorno da quadra, demonstrando assim que o esporte é motivo de alegria e união para a juventude.

Na solenidade o Prefeito agradeceu o apoio dos professores de educação física, bem como da equipe da Semed em nome do coordenador Samuel Campos que juntamente com demais parceiros esteve organizando a competição.

Esse ano aconteceu uma etapa dos jogos escolares no Ramal Nabor Júnior, zona rural do Quinari.