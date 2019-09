Jhon Rebes toma posse como Presidente do Republicanos no Quinari

A Comissão da Executiva Estadual do Republicanos no Acre, deu posse a nova diretoria do partido no município de Senador Guiomard, onde quem estará à frente das atividades partidárias é o articulador político Jhon Rebes, que em Parceria com o deputado federal Manuel Marcos (Republicanos) já garantiu a destinação de emendas no valor de 1 milhão e 800 mil reais já empenhados para atender as áreas da Saúde e Educação no Quinarí.

O evento irá ocorreu na sede do poder legislativo no sábado, 14, onde se deu a posse da nova Executiva Municipal do Republicanos e, das Alas Mulheres Republicanas e Jovens Republicanos.

O articulador Jhon Rebes destaca a importância de se trabalhar com políticas voltadas para o bem coletivo.“No Republicanos temos trabalhado pensando sempre no bem estar da nossa população guiomaense, onde sempre discuti política com intuito de gerar desenvolvimento para o município, quem me conhece sabe do compromisso que carrego, sempre atuando em prol de todos.”

Para o deputado federal Manuel Marcos, presidente estadual no Republicanos no Acre, o principal objetivo das executivas municipais é trabalhar com o resgate da boa política. “Estamos indo em todos os municípios, visitando, dialogando, além da realização das posses municipais, temos a missão de resgatar a boa política, nosso compromisso político é com a democracia, com a justiça social e com a igualdade de condições e de oportunidades para todos”, disse.

Juliana Queiroz – Ascom Republicanos Acre

Fotos: Willian Oliveira