James Gomes se filia ao União Brasil e poderá concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa

O ex-prefeito de Senador Guiomard James Gomes, se filiou nesta semana ao Partido União Brasil, sigla pela qual poderá concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

Na fotografia Gomes aparece ao lado do Prefeito de Sena Madureira Mazinho, do Vice-prefeito Gilberto Lira e do Senador Márcio Bittar, padrinho do Partido União Brasil no Acre.

James Gomes é considerado por lideranças políticas como forte pré-candidato, posto sua capacidade de mobilização e organização de campanhas eleitorais.

União Brasil (UNIÃO) é um partido político brasileiro que surgiu da fusão entre Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas (DEM), aprovada por ambas agremiações em 6 de outubro de 2021. Em fevereiro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a fusão e conferiu o registro ao novo partido político, que à época contava com o maior número de membros na Câmara dos Deputados. Em fevereiro de 2022, o partido possuía 1.085.135 filiados, sendo o sexto maior do país.