Jairo do Petrolina se afasta para concorrer mandato, no entanto, está inelegível por condenação criminal

O ex-vereador Jairo da Petrolina se afastou do seu cargo de Agente Comunitário de Saúde, para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Senador Guiomard, conforme o Diário Oficial do Estado.

Ocorre que o Jairo não sabia ou sabe que já havia decisão judicial transitada em julgado no processo de n. 0800002-42.2019.8.01.0009 que suspendeu os seus direitos políticos por um período aproximado de três anos.

Petrolina foi condenado em processo judicial acusado de ter prestado falsas informações no momento que assumiu cargo no Governo do Acre, após ser denunciado pelo Promotor do Ministério Público Estadual.

Escreveu o Juiz Romário Divino Faria:-Ante ao exposto, julgo procedente a denúncia e CONDENO o réu JAIRO DE ALENCAR NONATO, nas sanções do art. 299,caput, (inserir declaração falsa) e art.171, caput, sendo este c/c art. 71,caput (6X), todos do Código Penal, em concurso material

A condenação de Jairo do Petrolina finda colocando por terra o sonho de também concorrer a vice-prefeito, na chapa do prefeito André Maia como vem sendo anunciado pelo próprio.