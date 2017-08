Jairo Carvalho viabilizou ar condicionados para a escola estadual 15 de Junho

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) foi o autor da emenda parlamentar e indicação que garantiu a instalação de ar condicionados na escola estadual 15 de Junho em Senador Guiomard.

Na tarde de terça-feira (01), o Secretário de Educação Marcos Brandão entregou os equipamentos acompanhado do Prefeito André Maia e do autor da emenda enfatizando a importância da atuação do deputado para a implantação dos equipamentos.

Jairo Carvalho entende que o clima na região é muito quente e tendo sido procurado pelos alunos e professores resolveu fazer a indicação que foi atendida pelo Governador Tião Viana.

“Eu sempre vou reconhecer o que é positivo e criticar o que é negativo, por isso obrigado e parabéns ao governo por ter atendido nossa indicação e nossa emenda parlamentar no orçamento estadual”, declarou.

O prefeito André Maia elogiou a atuação de Jairo Carvalho. Salientou que o 15 de Junho é uma escola estadual, e que tem uma longa história no município e tal investimento é essencial para o ensino e aprendizagem dos alunos.