Jairo Carvalho acompanha tapa-buracos em Campinas

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) esteve nesta sexta-feira (16) acompanhando ao lado do Prefeito Gedeon Barros (PSDB) de uma ação emergencial de tapa-buracos realizada no Distrito de Campinas.

Ao lado de vereadores e do Prefeito Carvalho acompanhou as dificuldades da gestão e disse que vai reivindicar apoio ao governo para a gestão do Prefeito Placidiano. Ele disse que Campinas, enquanto Vila precisa receber investimentos por parte da Prefeitura e do Governo.

O deputado estadual Jairo Carvalho tem sido uma voz das prefeituras que tiveram prefeitos de oposição à Frente Popular eleitos na eleição passada. Ele assegura que os prefeitos podem contar com a ajuda da bancada federal e sua briga constante na Assembleia Legislativa.

“Parabéns prefeito Gedeon Barros, o vice-prefeito José Maria Da Costa Costa, juntamente com vereadora Meire de Campinas (PSDC), vereador Marcelo (PSDB), vereador Mineirinho (DEM) e demais autoridades locais com toda a equipe que tiveram presente hoje (16), realizando tapa-buraco no Distrito de Vila Campina. Com apenas 6 meses de administração os moradores perceberam o compromisso da nova gestão com a população de Plácido de Castro. Entre varias gestões anteriores nada tinha melhorado naquela região” disse pelo facebook.