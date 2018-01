Jacaré começa abrir a boca no Quinari e dois secretários são exonerados

O início de 2018 para alguns gestores que ocupavam cargos de confiança na função de Secretários Municipais tem sido de demissão, e usa-se a brincadeira do jacaré sempre em movimentos políticos para ilustrar essas demissões.

Antes do final de ano, Manoel Lima que não deu certo no planejamento, divulgou carta na qual pedia exoneração. Segundo ele, estaria voltando as suas atividades enquanto professor e permaneceria ajudando o prefeito pelos bastidores.

Nesta terça-feira(03) o jacaré das exonerações abriu a boca e pegou o Nilson Graça, aliado do Senador Petecão que até então ocupava a Secretaria Municipal de Obras.

Questionado sobre as demissões, o prefeito André Maia informou que a reforma em sua gestão deve alcançar outras secretarias e que tem profunda gratidão por aqueles que o ajudaram e continuarão a ajudar.