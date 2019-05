“Investir na Primeira Infância é o caminho para o desenvolvimento do Acre e do Brasil”, diz senadora Mailza em reunião no Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou na manhã desta sexta-feira, 24, em Rio Branco, a convite da primeira-dama do estado Ana Paula Cameli, de uma reunião para conhecer as ações do Programa Primeira Infância Acreana (PIA), que tem como objetivo ajudar as famílias no desenvolvimento das crianças, do nascimento até completar 6 anos.

Após a apresentação, Mailza destacou a importância da continuidade do programa no estado. “A criança amada e bem cuidados pela famílias será uma criança mais tranquila, saudável e equilibrada. Por isso, ressaltamos a importância da primeira infância, uma das pautas que defendo para melhorar nossa sociedade. Pesquisas comprovam que se investirmos mais nos primeiros anos de vida, pouparemos muitos recursos na fase adulta. O governo do Acre pode contar comigo para que o programa funcione de forma plena e ajude as famílias de nosso estado. A minha sugestão é integrar ao programa federal Criança Feliz. Investir nas crianças é o caminho para o desenvolvimento do Brasil”, destacou a senadora.

De acordo com a coordenadora do Pia, Pryscilla Nunes, o Programa “Primeira Infância Acreana”, implementado no Acre em 2016, atua em várias frentes intersetoriais e prioriza o desenvolvimento das crianças, sobretudo em regiões com alto índice de vulnerabilidade social. “Os primeiros anos de vida da criança são essenciais para o seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e cultural. O investimento na Primeira Infância é a melhor maneira de reduzir as desigualdades, enfrentar a pobreza e construir uma sociedade com condições sociais e ambientais sustentáveis”, informou a coordenadora.

Já a primeira-dama Ana Paula Cameli agradeceu a senadora e reforçou a necessidade de promover políticas públicas para promoção do desenvolvimento social. “Com o apoio da senadora Mailza temos tudo pra expandir e alcançar um número maior de crianças. Essa parceria é essencial para manutenção e continuidade das ações”, pontuou Ana Paula.

O PIA já realizou cerca de 500 atendimentos em 6 meses só em Rio Branco e o Criança Feliz, cerca de 3,5 mil crianças em todo o Acre.