“Investidores” do Quinari amargam prejuízo ao acreditarem em golpista

Os mais antigos dizem que só existem os sabidos devido a burrice dos “espertos”, assim pode ser considerado um fato que vem sendo mantido em setes chaves nos bastidores da terra do amendoim, onde um grupo de investidores acreditaram em uma tal pirâmide e quando se descobriu a realidade, o principal proprietário sumiu do mapa e se encontra morando em país que não tem termo de cooperação com o Brasil.

De acordo com os bastidores, houveram investimentos por parte de uma autoridade do Quinari que teria “investido” em nada para nada, mais de R$ 20 mil reais. Outra informação dá conta que pessoas inclusive emprestaram dinheiro com terceiros e o próprio banco no objetivo de lucrar, com o investimento que naufragou.

Não é de hoje que pirâmides e golpistas fazem moradores do Quinari como suas vítimas, no Telex free várias foram as pessoas que com sua boa-fé, e com o olho maior que o corpo “investiram” e em muitos casos perderam o dinheiro ou buscam na justiça a forma de receber seus valores.

Jornais da capital informam que a pirâmide que estava proliferando pelo estado era um golpe, e que o golpista ostentava. Agora que o leite derramou, resta o lamento e as dívidas da “esperteza”.