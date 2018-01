Instituto Dom Moacyr e programa MEDIOTEC oferecem seis curso técnicos para os alunos do 2° e 3° ano

Seis curso técnicos para os alunos do 2° e 3° ano da Escola 15 Junho: * Técnico em Computação Gráfica * Técnico em Informática * Técnico em Manutenção e Suporte de Internet * Técnico em Rede de Computadores * Técnico em Internet para informática * Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Matrículas Abertas. 25 vagas para cada curso. Todos Noturno das 18h às 22h. Na escola 15 de Junho. Matrículas na SEAPROF (Em frente à Escola Fenelon Manoel) 08h às 12h e das 14h às 16h. Acontecem desde o dia 23 de janeiro de 2018.

Documentos necessários para Matrícula: * Declaração de Matricula da Escola 15 de junho * RG e CPF do aluno * Comprovante de Endereço * Comprovante de Conta Poupança ou corrente do aluno * RG e CPF do responsável * Cadastro de Credor (do aluno) – Tirar na SEFAZ ao lado da Pizzaria Glaisolandia.

Cursos totalmente gratuitos e o educando ainda recebe um bolsa auxílio de R$ 8,00 reias por dia.