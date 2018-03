Inovações no Direito Constitucional e Intervenção Federal serão temas de debates no curso de Direto da FAAO

Os acadêmicos do 5º ano do curso de Direito da Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO, ligados nos temas fluentes da esfera jurídica marcaram para o dia 22/03, quinta-feira, a partir das 18h palestra e mesa redonda com o professor de direito constitucional Flávio Martins, reconhecido em todo o Brasil para debater Inovações no Direito Constitucional e Intervenção Federal.

Para participar da palestra o interessado deve fazer a inscrição junto ao 5º ano de direito, a Suprema e a comissão de alunos responsáveis pela organização. O valor custa R$ 35,00 e a certificação será de 6h aulas. O evento acontecerá no teatro da FAAO em Rio Branco. Na palestra serão sorteados livros, outros brindes e contará com apresentações culturais.

A supervisão do evento é do professor, advogado e coordenador da prática jurídica Emerson Costa. Ele também é professor de direito constitucional e explica que o tema proposto para o debate fluiu da sala de aula, por isso convida toda a população para o debate. “Temos certeza que será uma boa palestra, pois o Flávio Martins tem grande experiência nessa área do direito e com nossos alunos e a comunidade poderemos debater e ampliar os conhecimentos”, explica Emerson Costa.

A comissão organizadora ainda explica que o evento é aberto para o público em geral. “É um evento aberto para a toda a comunidade, não só acadêmicos, também funcionários públicos, jovens, adultos e idosos que gostem do tema estão convidados”, salienta Giovana Haluen da comissão organizadora.