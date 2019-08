Informativo nº 01

Somente neste verão o Prefeito Gilson Da Funerária com a sua equipe de gestão já conseguiu com recursos públicos da municipalidade guiomarense, fazer 280 km de ramais.

Nesta parceria com produtores, não tem sido cobrado nenhum valor dos produtores rurais. Uma parceria, no entanto vem sendo costurada com a doação de piçarra pelos moradores da região.

Agora começará a segunda etapa de melhorias de ramais com o convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Ainda aguarda-se aprovação da Câmara para aplicação dos recursos. O projeto foi enviado pelo Prefeito em regime de urgência.