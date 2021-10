Informação sobre boicote em Escola do Quinari ofende melindrados

Em relação ao suposto boicote de professores da antiga Frente Popular, para que as aulas não retomassem na escola Adalcir Simões da Costa, logo pela manhã a gestora nomeada por apadrinhamento político, Maria Antônia resolveu questionar o texto do site. A fala da gestora foi neste sentido:

-Bom dia Gilberto, vi sua reportagem saiba que essa informação não é verdadeira, confesso que estou muito ofendida, eu acredito que um bom jornalista não divulga informações falsa, ele investiga. Qual o teu problema comigo? Quando você ofendeu os professores, ofende a gestão e eu sou a gestora. Os nossos professores não estão boicotando o retorno, nossa escola não recebeu PDDE emergêncial.



Inobstante ao questionamento da Diretora, ela requereu direito de resposta, todavia fora indeferido, dado que a mesma, longe de um questionamento cordial, teve como premissa atacar o editor licenciado do Portal Quinari, talvez influenciada pelos Petistas ou Ex-petistas agrupados na escola, o que no entender do Portal Quinari não tem problema algum. Foi dado a presente resposta, a senhora Diretora:

-Bom dia senhora Maria Antônia, que ascendeu ao cargo de gestora por nomeação política. A afirmação do qual alguns professores estaria atrapalhando o retorno das aulas foi da coordenadora do Núcleo Elizângela Martins. Não fora inventada, e eu tenho a conversa para fins de registro. Talvez esteja faltando maior comunicação entre você e sua chefe. Quanto ao Portal e meu texto, ele permanece ipsis litteris. Inalterado. E ponto. Tendo havido essa confusão de comunicação, entre indicada apadrinhada e seus servidores (que estão insubordinados) vou noticiar todos os fatos.



Pois bem, considerando que os alunos estão há mais de 2 anos sem aula, o Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Educação, vem tentando de forma gradativa reiniciar as aulas, todavia, notadamente onde filiados ou ex-filiados ao PT, são lotados há claro boicote, com insurgência e criação de exigências, em que pese a maioria já terem recebido a vacinação.



O Portal Quinari não tem uma posição formada quanto ao retorno das aulas, mormente é de se perceber o tamanho prejuízo que os jovens e adolescentes estão tendo. Por outro lado, também defende um retorno seguro e a subordinação de servidores públicos aos seus chefes, não parecendo ser o caso de “alguns” daquela comunidade escolar, posto que sequer fora dado nome aos insurgentes.



Lado outro, quanto aos comentários, acusando o site de publicar inverdade, o Portal Quinari afirma que a informação de possível boicote foi passada pela coordenadora do Núcleo, isso porque a maioria das escolas obedeceram ao comando da Secretaria de Estado de Educação, tendo retomado na capital, Quinari e outras cidades.



Servidores públicos



É possível observar da parte de alguns “SERVIDORES” o melindre sobre um texto que sequer cita nomes, mormente percebe-se a confusão de intocáveis que são remunerados pelo serviço público, devendo em regra transparência e submissão à questionamentos, sejam eles verdadeiros ou falsos, para isso gozando de alguns benefícios, não sendo este o caso.