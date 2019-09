Independência do Brasil volta a ser comemorada no Quinari

O resgate das comemorações alusivas a Independência do Brasil, foram consideradas pela organização e participantes um sucesso em Senador Guiomard, posto que há 3 (três) anos não havia desfile cívico.

Consolidando um novo momento que o Quinari tem vivido, o Prefeito Gilson da Funerária através do Secretário Municipal de Educação Carlos Afonso vem mantendo diálogo fraterno com os dirigentes das escolas municipais que ajudam a gestão na área da educação.

As comemorações do 7 de setembro, contaram com as escolas municipais e a escola particular Modelo que demonstrou toda a sua atuação na avenida. A novidade do desfile foi inicio do resgate da Banperseg, através da articulação do Josias.

As bandas de Músicas Polícia Militar do Acre, Escola Neutel Maia, Instituto Federal de Educação, Bancasto da Escola Coronel Fontenelle de Castro de Sena Madureira também engradeceram ao evento.

O Prefeito Gilson da Funerária agradeceu aos participantes e colaboradores. Segundo ele, sem o empenho da equipe, apoiadores e demais colaboradores não seria possível realizar o evento. “Receba minha gratidão” foram as palavras do Prefeito.