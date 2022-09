Independência do Brasil é comemorada com civismo e cidadania no Quinari

A Praça Fontinelle de Castro foi palco do desfile cívico em alusão a Independência do Brasil no dia 7 de Setembro.

A prefeita Rosana Gomes acompanhada do vice, Ney do Miltão fizeram o hasteamento das Bandeiras dando início a cerimônia.

“Poder resgatar o civismo no coração dos nossos munícipes é algo muito prazeroso, ver nossa praça lotada e tantas apresentações lindas, nos mostra que estamos em um bom caminho”. Disse a prefeita.

O Dia da Independência é um feriado nacional do Brasil celebrado no dia 7 de setembro de cada ano. A data comemora a Declaração de Independência do Brasil do Império Português no dia 7 de setembro de 1822.