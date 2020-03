Igrejas se adequam a modernidade e fazem transmissão ao vivo

Com a impossibilidade de se reunir, devido a epidemia de coronavírus, várias igrejas de Senador Guiomard começaram no final último domingo transmissões ao vivo de seus cultos.

Igrejas como Presbiteriana e Batista do Bosque realizaram cultos com louvores sem a presença dos fiéis, porém eles acompanharam pelas redes sociais. A ordem do culto não mudou em virtude da ausência dos crentes.

Outras denominações como a Assembleia de Deus Ministério Rio Branco que já fazia suas livre no Facebook apenas continuaram a explorar o serviço.