Igrejas confirmam participação em evento de aniversário do Quinari

As igrejas do município de Senador Guiomard confirmaram nesta terça-feira (30) em reunião no Gabinete do Prefeito participação no aniversário do município, na noite gospel e católica que foi destinada na programação.

Em reunião o Prefeito apresentou a programação e pediu ajuda dos representantes, enfatizando que todo o espaço será dado para as igrejas locais, pedindo também que os lideres intercedam pelo Quinari.

A Igreja Católica também confirmou presença com a juventude que entoará louvores e rezas abençoando os 43 anos do Quinari. Todos os lideres manifestaram interesse em contribuir e usarão o espaço que lhes foram cedidos pela Prefeitura.

A noite católica acontece no dia 16/05 (quinta-feira), enquanto a noite evangélica acontecerá na sexta-feira (17/05), a partir das 19h.