Ifac tem vagas em cursos de técnicos no campus Baixada do Sol

Para efetuar a matrícula, interessados devem ir até a unidade localizada no Aeroporto Velho, em Rio Branco, e apresentar a documentação exigida no edital

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está oferecendo vagas em cursos técnicos subsequentes no campus Baixada do Sol. Interessados devem realizar a matrícula indo até a unidade localizada no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, e apresentar a documentação exigida no edital. Não há exigência de inscrição prévia.

As vagas remanescentes, referentes ao Processo Seletivo 2020/2, são para os cursos técnicos subsequentes em Agroecologia e em Recursos Pesqueiros. O curso de Recursos Pesqueiros terá aulas no período matutino e o curso de Agroecologia, no vespertino. Os cursos técnicos subsequentes são destinados a pessoas que já tenham concluído o ensino médio.

Os cursos serão ofertados de forma presencial, no entanto, em função da situação de excepcionalidade ocasionada pela Pandemia por Covid-19, haverá a possibilidade de realização de aulas não presenciais. O campus Baixada do Sol está de mudança para a antiga Escola da Floresta, na Rodovia Transacreana.

Matrícula

A matrícula está sendo realizada no setor de Registro Escolar do Ifac campus Baixada do Sol, de segunda a sexta, das 8h às 12h. Para realizar matrícula e garantir vaga em um dos cursos técnicos, é preciso apresentar uma foto 3/4 recente, documento de identidade, CPF, comprovante de residência, histórico escolar do ensino médio e certificado de conclusão do ensino médio.

Devido à situação de pandemia, para a segurança de todos, ao adentrar nas dependências do campus o candidato deverá estar utilizando máscara e permitir a aferição de sua temperatura corporal.