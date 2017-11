Ifac lança editais do Processo Seletivo 2018.1 para cursos técnicos

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou nesta segunda-feira (13.11) os editais do Processo Seletivo 2018.1 para ingresso em cursos técnicos presenciais. Estão sendo ofertadas mais de mil vagas, sendo 655 para os cursos integrados ao ensino médio e 360 para os cursos subsequentes. As inscrições terão início no dia 4 de dezembro de 2017.

Para concorrer às vagas nos cursos técnicos integrados a pessoa deve ter até 17 anos até a data da matrícula e ter concluído o Ensino Fundamental. Para ingressar nos cursos técnicos subsequentes, é necessário que a pessoa interessada tenha concluído o Ensino Médio.

O Processo Seletivo 2018.1 para os cursos técnicos será realizado em uma única etapa que consistirá na classificação do candidato pelas suas notas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, conforme histórico do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.

Cursos Integrados e Subsequentes

Para o campus Rio Branco, são ofertados os cursos técnicos integrados em Informática para Internet, Redes de Computadores e Edificações. Campus Xapuri oferece 80 vagas para o Técnico em Biotecnologia, sendo uma turma no período da manhã e outra à tarde. O campus Cruzeiro do Sul está ofertando vagas nos cursos de Técnico em Agropecuária e Técnico em Meio Ambiente. Para o campus Sena Madureira são ofertados Técnico Informática e pela primeira vez na unidade haverá a oferta do Técnico em Agropecuária. No campus Tarauacá, além dos cursos de Técnico em Florestas e Técnico em Agricultura, serão ofertados os cursos Técnico em Administração e Técnico em Finanças, ambos com 40 vagas.

As 360 vagas para cursos técnicos subsequentes, que são aqueles voltados para pessoas que já concluíram o ensino médio, estão distribuídas em três campi. No campus Rio Branco, serão ofertados os cursos técnicos em Segurança no Trabalho, Administração, Tradução e Interpretação de Libras e Serviços Jurídicos. No campus Baixada do Sol, serão ofertados os cursos de Agroecologia e Recursos Pesqueiros. Cruzeiro do Sul tem vagas para ingresso nos cursos técnicos subsequentes em Zootecnia e em Recursos Pesqueiros.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, com o preenchimento de formulário que será disponibilizado no site do Ifac, a partir de 4 de dezembro.

Pessoas que não têm acesso à Internet, mas desejam participar do processo seletivo poderão procurar os campi para efetuar sua inscrição. É importante lembrar de levar os documentos necessários descritos no edital para preencher o formulário.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão Permanente de Processo Seletivo de Estudantes pelo endereço eletrônico processo.seletivo@ifac.edu.br.

Acesse os editais clicando aqui.