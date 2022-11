Idosos e Deficientes precisam atualizar o BPC, orienta Secretaria Assistência Social

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social informa que a regularização dos dados dos que recebem o Benefício de Prestação Continuada é obrigatória e o não recadastramento pode levar ao cancelamento do benefício.



Em Senador Guiomard, o recadastramento acontece na sede da Secretaria de Assistência Social, na Rua Pedro Nascimento, na ladeira do Bairro São Francisco, das 7:30 às 12h e das 14h às 17h.



Um dos requisitos essenciais para o processo de atualização é a apresentação de documento com foto que confirme a inclusão no BPC.



A Secretária Izabel Olegário, reafirmou o compromisso da equipe de atender a todos, destaca ainda que a regularização é exclusiva aos Idosos e Deficientes. “Nossa equipe é preparada para fazer o trabalho no menor tempo possível,” finalizou.

Adaptado SECOM/PMSG