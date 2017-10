IDM abre processo seletivo para vagas remanescentes do quadro pessoal

O governo do Estado tornou pública no Diário Oficial desta quarta-feira, 4, a abertura de vagas remanescentes de processo seletivo simplificado para preenchimento do quadro de pessoal do Instituto Dom Moacyr (IDM).

As inscrições serão realizadas a partir de hoje, quarta-feira, 4, e vão até o dia 13 próximo. Os interessados podem efetuá-las por meio do endereço eletrônico www.sga.com.br. Conforme o previsto pelo edital, no último dia só serão aceitas até as 12 horas. Já a entrega de documentos à mesa receptora deve ser realizada até as 17 horas.O edital prevê a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior e tem validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, e pode ser prorrogado por igual período uma única vez.