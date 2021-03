Hospital pede que pessoas procurem unidade somente em caso de urgência

A Prefeitura de Senador Guiomard divulgou um vídeo no qual o médico Adson Lemos, que presta serviços no Hospital Ary Rodrigues explica os procedimentos, caso os pacientes venham apresentar sintomas do Covid-19.



O vídeo apresenta o olhar profissional sobre a temática e lembra que a Prefeitura continua com seus serviços na Academia do bairro Edilo Rodrigues, inclusive com a realização de testes rápidos.



Em outro trecho da mensagem também é explicado que o Sistema de Saúde entrou em colapso, motivo pelo qual a procura pelo Hospital deve ser no caso de urgência, para não agravar o estado de saúde dos pacientes.