Hospital Ary Rodrigues comemora 35 anos de serviços prestados aos munícipes

O hospital geral Dr. Ary Rodrigues comemora nesta segunda-feira (30), 35 anos de serviços prestados ao município e demais regiões do baixo Acre.

Um evento foi organizado pelo Diretor Ney do Miltão e sua equipe administriva, contando com a presença do Prefeito André Maia e o deputado Jairo Carvalho.

O deputado parabenizou a unidade de saúde e elogiou o compromisso dos profissionais. O prefeito ressaltou a importância do diálogo entre as duas esferas de gestão municipal.

Homenagens, lanches e outros foram oferecidos na atividade. Inclusive com menção dos servidores e servidoras que atuam há anos.

Embora a festa tenha sido movida por muitos afagos e elogio, necessário se faz melhorias no sistema público de saúde.