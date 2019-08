Horta da Escola Criança Feliz na Bonal é modelo a ser seguido

A Escola Municipal de Ensino Infantil Rural Criança Feliz é o bom exemplo do qual com educação é possível transformar vidas de meninos e meninas. Um bom exemplo a ser copiado é o Projeto Promoção da Alimentação Saudável.

Professores, funcionários de apoio e crianças fizeram uma horta no pátio da escola que já ajuda na alimentação dos alunos. O professor Daniel Silva que é gestor da escola declarou “hoje concluímos, mas uma etapa do nosso objetivo de promover alimentação saudável na escola. Com o projeto horta na escola, dia de colher alface, e saborear com nossos pequenos, eles amaram” em tom de comemoração.

O Prefeito Gilson da Funerária parabenizou a comunidade escolar estendendo saudações ao bom exemplo de cidadania. “Quero saudar e parabenizar a equipe da escola Criança Feliz e toda a comunidade escolar. Este sentimento de cidadania precisa ser vivenciado por todos nós” cumprimentou o Prefeito.