Homicídio assusta moradores do bairro 18 de setembro

Um homem de 34 anos morreu após ser alvo de tiros em um Bar do Município do Quinari. O fato aconteceu por volta das 21h30 no estabelecimento localizado no bairro 18 de Setembro. A vítima, Marcley Cunha Marques, foi alvejado com pelo menos quatro tiros e morreu ainda no local.

Segundo testemunhas, os suspeitos estavam em duas bicicletas e fugiram logo após o crime. Foram ouvidos pelo menos seis disparos de arma de fogo. A maioria deles atingiu a vitima, que não resistiu a chegada do socorro e morreu no local.

O local foi isolado pelos policiais da região até a chegada da perícia. Logo após a coleta das informações, o corpo foi levado a base do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, para os procedimentos de reconhecimento, por parte da família.

O crime entra da fila das investigações da Delegacia do Quinari.